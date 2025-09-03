若さを失うことは、少しも寂しいことではないの──小池昌代さんによる最新小説『Cloud on the 空き家』が話題を呼んでいます。執筆の経緯や、英語と日本語がまざった不思議なタイトルの由来をめぐってご寄稿いただいたエッセイ「本の名刺」（『群像』2025年9月号より転載）を特別にお届けします。雲と死者いつからか、空の雲に惹かれるようになった。ちなみに今日の雲は入道雲で、青空にもくもく、微動だにしない。しかし雲によっ