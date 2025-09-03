スイッチバックや「宗太郎越え」もJR九州は2025年9月27日（土）、50系客車の前後にDD200形機関車を連結し、プッシュプル方式で熊本〜宮崎間を運行します。【画像】長い！これが「熊本と宮崎を結ぶ客車列車」の運行時刻と走行ルートですこの列車は、JR九州が実施するツアー「50系客車で行く！阿蘇高原線と宗太郎越え《熊本〜宮崎》」の参加者が乗車できる団体臨時列車です。なお、熊本→宮崎間の片道のみとなります。ツアーで