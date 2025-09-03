大切な誰かが不安を抱え、その気持ちをぶつけてくるかもしれません。けれど感情のまま、同じような態度を相手にぶつけて、事態が収束したことはありますか。９月になり、暑さは残るものの暦の上では秋を迎えました。新学期が始まる時期でもあり、大人もこどもも、心が不安定な状態になる方がいるかもしれません。今回は、10回にわたって曹洞宗徳雄山建功寺の住職でもある桝野俊明さんにご協力をいただき、著書である「禅ごよみ365