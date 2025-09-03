SNSで拡散されたウワサ依然として酷暑が続く今年の夏。とにかく暑い――。8月5日には群馬県伊勢崎市で日本の観測史上最高気温となる41.8度を観測し、翌日には静岡県で41.4度を記録。北海道北見市でも7月24日に道内では異例の39度を観測するなど、全国的に異常な暑さに見舞われた。気象庁によると、8月の猛暑日は2020年に並んで過去最多となり、9月になっても内陸部では平年より気温の高い日が続く見込みだ。この記録的な猛暑の原因