フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が2日、自身のインスタグラムを更新。1歳になる長女と思い出の場所を訪れたことを明かした。岡副は「先月のことちょうど2年前の夏に結婚式を挙げたホテルに宿泊してきました」と書き出すと、長女とのピースショットをアップ。「富士山と駿河湾を見渡せる景色に、芝生庭園、娘も大喜びで端から端まで歩き回っていました」と、はしゃぐ娘の動画も公開した。そして「思い出の場所に来られ