4月の株価急下降からのV字回復。似たような状況が起きた2020年のコロナショックの経験から考える、今は買い時？それともリスク含みの落とし穴？【写真で見る】株価「連日最高値」今は買い時？落とし穴？株高背景に「合意ドミノ」と「雇用統計」8月は日経平均株価が連日の最高値更新となり、史上初4万3000円を突破した。【株価高騰の背景】には何があったのか？ニッセイ基礎研究所の井出さんは、「7月下旬から状況が一変した」と話