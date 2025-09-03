望月ヘンリー海輝がE-1選手権に続いて代表入り8月28日に発表された米国遠征に臨む日本代表メンバーの中に、7月のE-1選手権に出場していたFC町田ゼルビアの望月ヘンリー海輝の名前があった。MF・FWの中でJリーガーは細谷真大と望月の2人だけだった。望月は2001年9月20日生まれの23歳。ルーキーイヤーの2024年9月には日本代表に初招集されたがベンチ外が続き、やっと出番をもらえたのは7月8日のE-1選手権初戦、ホンコン・チャイ