※2025年6月撮影トップ画像。風鈴屋さんを出て佐竹商店街を歩いて行きます。歴史のある商店街だけあって、魅力的なお店があります。これはお煎餅屋さん。※2025年6月撮影ホルモン肉店。珍しい専門店です。※2025年6月撮影筆者の両親は関西出身なので「ホルモン」という食肉について「放るもん」（＝捨てるモノ）という話を聞いたコトがあります。どうやら関東では、ホルモンは、牛の大腸を指すことが多い様ですが、このお店は「関