10:00中国「抗日戦争勝利80年」軍事パレードプーチン露大統領や金正恩総書記ら出席 16:30ラガルドECB総裁、欧州システミックリスク理事会（ESRB）会議出席 17:00ブロック豪中銀総裁、イベント講演 17:15ブリーデン英中銀副総裁、イベント講演 22:00ムサレム・セントルイス連銀総裁、経済および金融政策について講演（質疑応答あり） 22:15ベイリー英中銀総裁、ロンバルデッリ副総裁、