朝のドル円は148円30銭台、海外市場で148円90銭台まで一時上昇＝東京為替 朝のドル円は148円30銭台での推移。米自民党四役の辞任表明を受けた政局混乱警戒の円売りと、米債利回り上昇を受けたドル買いがドル円を押し上げる展開となった。 USDJPY 148.36