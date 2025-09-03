5日からFRB議長候補の面接ウォラー理事やハセット氏、ウォーシュ元理事ら11人 ベッセント米財務長官が5日から次期FRB議長候補の面接を開始するという。WSJが報じている。ボウマン副議長やウォラー理事、ハセットNEC委員長、元FRB理事のウォーシュ氏ら11人の候補者がいる。面接終了後ベッセント氏はトランプ大統領に最終候補者リストを提示する。