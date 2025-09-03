今回は、夫が義母に反撃し、妻を守ってくれたエピソードを紹介します。「二度と母さんの顔なんか見たくない！」「意地悪な態度をとったり、私をこき使う義母にストレスを感じる日々を過ごしていました。ただ義母は私と2人きりの時だけひどい態度をとってくるので、夫はそのことに一切気付いておらず……。そこで夫に隠れてもらい、義母の私への態度を見てもらいました。夫は私に暴言を吐く義母を見て、『妻に今すぐ謝れよ！』『二