「BCNランキング」2025年8月18日〜24日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）3位Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位arrows We2 F-52E（FCNT）5位arrows We2 FCG02（FCNT）6位Pixel 9a 128GB(au)（Google）7位Galaxy A25 5G(Y