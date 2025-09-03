◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２日（日本時間３日）、敵地・パイレーツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。９月最初の試合で７試合ぶりの４６号が出れば、５４本塁打の昨季と合わせてド軍通算１００本塁打となる。試合前練習では３日（同４日）の登板に備え、外野でキャッチボールなどを約３０分行った。ベンチ裏に