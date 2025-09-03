フジテレビ系で放送中のドラマ『愛の、がっこう。』は、決して過度にセンチメンタルに作られてはおらず、井上由美子の脚本はむしろ冷徹かつ内省的でさえあるが、視聴者の感情を激しく揺さぶってやまない。主演のふたり、木村文乃とラウール（Snow Man）の演技がなんと言ってもすばらしい。特にラウールにとって、新宿歌舞伎町のホスト・カヲル役は俳優キャリアを大きく変えるものとなった。 参考：ラウールは