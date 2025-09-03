サントリーホールディングス（ＨＤ）が新浪剛史会長（６６）の辞任を発表し、政官財の各界に大きな波紋が広がった。サプリメントを含めた飲食品事業を主力とする同社の経営に、影響が避けられないとの見方が出ている。きょう同友会会見出席「消費者の皆様からいろいろ指摘もあるだろう。業績にも影響があると思う」。２日午後、都内で開いた緊急記者会見で、鳥井信宏社長は深々と頭を下げた。健康食品・サプリメントを含め