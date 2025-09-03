阪神のルーキー左腕・伊原は先発、リリーフでも活躍。キレのある真っすぐとスライダーが武器プロ野球はシーズン終盤に突入し、チームの順位だけでなく、個人成績、そして新人王レースの行方も気になるところだ。ルーキーを含む有資格者たちの中で、新人王争いをリードしているのはどんな選手なのか。かつて横浜大洋ホエールズ（現横浜DeNAベイスターズ）などで活躍し、現在は野球解説者やYouTuberとしても活動する高木 豊氏に注目