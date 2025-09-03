ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が苦しんでいる。ライターの広尾晃さんは「球速、奪三振率、制球力と日本での成績は抜群だった。しかし、メジャーでその能力が発揮されないのには、決定的に足りない要素があるからだ」という――。■メジャーで成功する投手とそうでない投手の違い今季、ロッテからドジャースに移籍した佐々木朗希は、当初はマイナー契約だったが、開幕時にメジャー契約となり、山本由伸と共にローテーシ