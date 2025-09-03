3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比170円安の4万2180円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 45141.01円ボリンジャーバンド3σ 44157.60円ボリンジャーバンド2σ 43174.20円ボリンジャーバンド1σ 42480.00円5日移動平均 42445.00円一目均衡表・転換線 42310.49円2日日経平均株価現物終値 42190.80円25日移動平均 42180.0