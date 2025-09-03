3日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比8.5ポイント安の3076.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3242.61ポイントボリンジャーバンド3σ 3177.43ポイントボリンジャーバンド2σ 3112.26ポイントボリンジャーバンド1σ 3083.50ポイント一目均衡表・転換線 3081.88ポイント2日TOPIX現物終値 3079.70ポイント5日移動平均 307