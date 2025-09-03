持ち帰り弁当「ほっかほっか亭」は、2025年9月4日から、秋メニュー「きのこ弁当」「きのこ御膳」を発売する。秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海･北陸地方、大阪府、兵庫県(淡路島除く)、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国･山陰地方、九州地方の各店で取り扱う。〈毎年好評の「きのこごはん」シリーズ〉秋の季節ごはんとして毎年好評の「きのこごはん」シリーズを、2025年も発売する。たっぷりと乗せた舞茸･しめじは、