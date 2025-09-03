9月になり、多くの学校では新学期を迎えましたが、子どもが同級生や上級生などからのいじめを理由に不登校になるケースは珍しくありません。学校で発生するいじめについて、SNS上では「私も中学のとき、ひどいいじめ受け続けて不登校になった」「いじめは人の人生そのものを崩壊させてしまう」という声のほか、「いじめは立派な犯罪」「いじめという言葉でごまかすな」などの声が上がっています。そもそも、いじめと犯罪にはど