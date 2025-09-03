「前頭側頭葉変性症」とは？前頭側頭葉変性症は、前頭葉と側頭葉を侵す認知症です。前頭側頭葉変性症にはいくつかのタイプの疾患が含まれており、おもなものを【前頭側頭葉変性症に属するおもな疾患】に示します。この病気は70歳以下で発症することが多く、全世代を対象にした認知症調査では1〜3%程度の発症頻度ですが、若年性認知症調査では約9%を占め、若年性認知症として重要な疾患です。病理学的には単一の異常ではなく、多彩