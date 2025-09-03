コロナワクチンによる大量人命被害筆者は、医師の木村盛世氏とこの度、『偽善医療』という書籍を出版しました。この本は、現代医療はそれを提供する医師の大半は確かに「善意」に基づいているものではいるものの……誠に残念ながら彼らの医療判断の規準となる「マニュアル」（すなわちプロトコル）そのものが、それをとりまとめている医学会・医師会らの「ビジネス主義」によって歪められているという実態を様々な実例やデータに基