1試合4本塁打を放ち、インタビューを受けるフィリーズのシュワバー＝8月28日、フィラデルフィア（ゲッティ＝共同）米大リーグ機構は2日、週間MVP（8月25〜31日）を発表し、ナ・リーグはフィリーズの指名打者シュワバーとジャイアンツの一塁手ディバース、ア・リーグはヤンキースの外野手ベリンジャーが選ばれた。シュワバーは8月28日のブレーブス戦でメジャー史上21人目の1試合4本塁打を記録。ディバースは6試合で打率4割7分8