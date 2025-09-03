大阪万博に合わせ、3月に続き今年2回目の開催となった大阪アジアン映画祭が、8月29日に開幕した。初日の夜には『ベイビーわるきゅーれ』シリーズなどで人気の阪元裕吾監督の最新作、『フレイムユニオン 最強殺し屋伝説国岡［私闘編］』が世界初上映された。熱気に満ちた上映後の会場にキャストとスタッフが登壇し、トークイベントが行われた。【写真】この記事の写真を見る（8枚）（左から）阪元、松本、伊能、藤澤、相澤、垣内