キャセイパシフィック航空は、福岡就航60周年を迎えた。1965年9月2日に福岡〜香港線を開設し、現在は水・土・日曜は1日2往復、それ以外は同1往復の週10往復を運航している。この他にグループの香港エクスプレス航空が1日4往復を乗り入れ、多くの需要に応えている。9月2日には、チェックインカウンター付近に歴代制服を着用した9人の地上職員が登場。香港行きCX589便の乗客には、キャセイパシフィック航空のロゴ入り木製扇子と福岡