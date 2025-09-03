24時間テレビでも「シングル家庭の貧困」が8月31日の「24時間テレビ」で注目を集めた、SUPER EIGHTの横山裕さん。貧窮問題の周知を掲げ「子どもマラソン支援募金」と題した募金を実施、44歳にして108キロの道のりを完走した。横山さんが幼い時に離婚し、弟さんは児童養護施設に預けられたこともあるという。その後病気で天国に旅立ったときは、ライブの当日で、「オニギシ」という、母親のことを描いた歌を歌う時には泣き崩れてし