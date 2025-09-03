JR西日本によりますと、あす（４日）～あさって（５日）にかけて、岡山県北部の線区では大雨が見込まれているため、今後の気象状況によっては、「列車の遅れ」「急遽の行先変更」「運転取りやめ」があるとしています。 【写真を見る】JR因美線三浦駅近くのカーブを曲がるキハ120形 影響が見込まれる線区は以下の通りです。 ・姫新線津山～新見まで運転取り止めの可能性（4日）上月～