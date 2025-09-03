前線の影響で東北や北陸では、きのうから大雨となっています。特に秋田では、24時間降水量が200ミリを超え、観測史上1位と記録的な大雨となっているところもあります。このあと、きょうの朝にかけては山形と新潟で線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。これまでの雨で地盤が緩んでいて、秋田などでは土の中の水分量が多