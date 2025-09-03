◆米大リーグパイレーツ―ドジャース（２日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（２６）が２日（日本時間３日）、メジャー復帰を果たした。ＭＬＢでは９月から出場選手枠（ロースター）が２６人から２８人に拡大された。新加入の金慧成は今季５８試合で打率３割４厘、２本塁打、１５打点をマークしていたが、左肩を痛めて７月に負傷者リスト（ＩＬ）入りしていた。