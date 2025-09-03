スタートアップＷ杯東京予選で優勝したAcompanyの高橋亮祐CEO＝2025年7月、東京都内、玉川透撮影 7月に開催された「スタートアップワールドカップ2025」東京予選で優勝を果たしたのは、秘密計算技術の先駆的スタートアップとして注目される「Acompany」（アカンパニー、名古屋市西区）。データを暗号化したまま活用できる独自のプラットフォームを武器に、一歩ずつ「信頼」と「技術」を積み重ねてきた。今秋に米サンフ