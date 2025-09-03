運命の闘いは間近に迫っている。ミラノ・コルティナダンペッツォオリンピック世界最終予選のカーリング日本代表決定戦が9月11日〜14日に北海道の稚内市で開催され、ロコ・ソラーレが最終調整に入った。【写真】圧巻の筋肉美…！ヘルシーな小麦肌で銀・銅メダルを獲得した藤澤五月選手。爽やかな浴衣姿の吉田選手ほか平昌オリンピックで銅、北京オリンピックで銀と2大会連続でメダルを獲得したロコ・ソラーレは、これまで日本の