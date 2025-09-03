魅せる守りで名を馳せた川島郭志だが、KO勝ちも多かったphoto by AFLO井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち12：川島郭志 人呼んで「アンタッチャブル」。なるほど、このサウスポーの"魅せる"ディフェンスは、日本ボクシング史上でも群を抜く。その守備力を加えた巧みの技を駆使し、1994年に獲得したWBC世界スーパーフライ級タイトルを６度も守った。だが、このディフェンスマスターは、自らの評価を、必ず