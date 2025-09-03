身長173センチ、体重67キロ。その右投手がマウンドに立った際、あまりに平凡なシルエットに胸に響いてくるものはなかった。──これが噂の「スーパー１年生」か......。中学時代に侍ジャパンU−15代表に選出された大阪学院大高・林将輝photo by Kikuchi Takahiro【高校野球界隈をざわつかせた大阪学院大高への進学】甲子園球場で熱戦が繰り広げられていた８月のある日、大阪学院大高の野球場では新チームの練習試合が行な