騎手・池添謙一が１日、自身のインスタグラムを更新。主戦騎手として三冠馬に導いた名馬との再会を報告した。「毎年の恒例行事、オルフェーヴルに会ってきました。綺麗な栗毛ピカピカでした、今年も会えてよかった」と書き出し、１７歳になるオルフェーヴルとのツーショットを投稿した。続けて「そして去年は会えなかったけどドリームジャーニーにも会えました。もう２１歳になるけど元気に過ごしてくれてました。会えて本当に