しびれる辛さがたまらない「坦々麺」。ところで、この「坦々」が何を意味するかご存じですか？ この記事では、その名前の由来や歴史、特徴を解説します。麺やごはん、スープなど、人気の「坦々○○」レシピも、ぜひ参考にしてくださいね。■「坦々」とはどんな意味？「坦々（担担）」とは、中国語で「荷を担ぐ」を意味する言葉です。19世紀頃、中国・四川省で天秤棒を担いで麺を売り歩いたことが由来とされています。坦々（担担）