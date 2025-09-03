9月1日の「防災の日」を皮切りに、9月は「防災月間」となっている。関東大震災が発生したのが9月1日であり、伊勢湾台風など自然災害が多い時期でもあることから、9月は防災について考えてほしい時期ということだ。防災に関する調査なども多く実施されているので、その結果を見ながら、防災の備えについて考えていこう。【今週の住活トピック】〇一条工務店／「災害と住まいについての意識調査2025」結果を発表〇損害保険ジャパン／