昨夜(2日)、夜周南市で住宅の一部が焼ける火事があり1人が負傷しました。火事があったのは周南市皿山町の木造一部2階建ての民家です。警察によりますと２日午後7時20分ごろ、この家に住む人から消防に通報がありました。火はおよそ1時間15分後に消し止められましたが、この火事で木造一部2階建ての家屋の一部が焼け、世帯主の60代の男性が負傷、病院に搬送されています。近隣への延焼はありませんでした。警察と消防では火事の原因