戦後、目覚ましい経済発展を遂げた日本。そのなかでも、東京オリンピックは戦後復興をアピールする絶好の機会だった。急ピッチで勧められた交通インフラ整備の裏で、羽田の漁師たちが巻き込まれた悲劇があった。【画像】2024年「世界の利用客の多い空港ランキング」１位の空港『48時間以内に退去せよ日本が戦争に負け、あの日、羽田で何が起きたのか』(旬報社)から一部抜粋、再構成してお届けする。※本書は「PEACEBOOK