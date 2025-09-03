¡üMC¤È¤·¤Æ¸«ÆÏ¤±¤¿¡ØÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù ¡ÖÂç²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢9·î3Æü(19:00¡Á21:00)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ÎMC¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿º´¡¹ÌÚ´õ¡£2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿Ä©Àï¤ÈÀÄ½Õ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«ÆÏ¤±¡¢¡Ö»ä¤â¤Þ¤¿ÌÀÆü¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¼èºàÃæ¤â»×¤ï¤ºÎÞ¤°¤à¤Ê¤É¡¢¤½¤Î´¶Æ°¤òÂÎ´¶¤·¤¿Èà½÷¤¬¸ì¤ë¡ØÄ»¿Í´Ö¥³¥ó