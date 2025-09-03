作家の坂口恭平さんは、自身の携帯電話番号（090-8106-4666）を公開し、死にたいと思っている人からの相談通話を無償で受け付けている。自身も躁鬱病で、死を意識した経験がきっかけとなったというこの取り組みは13年間続いている。これまでに５万人以上の人と話した坂口さんが思うこととは？糸井重里さんが話を聞いた。 【画像】坂口恭平さんが「100億円あれば自殺者をなくせる」と手紙を送った大物 本記事は「ほぼ日