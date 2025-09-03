あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……乙女座あなたの信念や思いが、周囲に心から理解される嬉しい日。特に、目上の人や権威ある人から、あなたの能力を高く評価してもらえるチャンスが訪れるでしょう。あなたの正直でまっすぐな気持ちは、今後の活躍の場を広げる大切なきっかけになります。★第2位……牡牛座自