●午後にかけて雨雲が発達しやすく、天気の急変に要注意●熱中症警戒アラート発表中。引き続き、入念な暑さ対策を●今後24時間以内に台風発生の予想。あさって5日(金)にかけて西日本付近まで北上する見通し＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう2日(火)西日本に広がっていた前線によるまとまった雲は、この時間にかけて北日本方面へと遠ざかりました。現在県内に目立った雲はなく、よく晴れているところが多くなっています。一方、