古くから「播州織」「播州釣針」の産地として栄えた西脇市。神戸ビーフの素牛（もとうし）となる「黒田庄和牛」や酒造好適米の代表品種「山田錦」などは全国的にも高い評価を得ています。同市のアレコレについて、西脇市都市経営部まちづくり課の担当者に話を聞きました。日本へそ公園（画像提供：西脇市）☆☆☆☆全国にいくつかある「日本のへそ」。西脇市はそのひとつとしても知られていますが、そう言われるようになったの