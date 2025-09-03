アメリカのトランプ大統領は記者団から、週末にSNSで死亡説が話題になっていることについて問われ、「フェイクニュースだ」と笑い混じりに否定しました。記者：週末にSNSで大きな話題となっていましたが、自分が死亡したという噂についてどう思いましたか？トランプ大統領：フェイクニュースだ。2日間何もしなかっただけで、何かあったに違いないと言われる。バイデンは何カ月も何もせず、姿を見せなくても誰も何も言わなかったの