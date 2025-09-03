現在の日本語キーボードは、右端にEnterキーが並んでいるのが当たり前となっています。しかし、タイプライターの登場初期にはEnterキーというものは存在しませんでした。そんなEnterキーにまつわる歴史について、Marcin Wichary氏がまとめています。The day Return became Enter - Areslunahttps://aresluna.org/the-day-return-became-enter/初期のタイプライターには改行を担うキーが搭載されておらず、代わりにキャリッジ