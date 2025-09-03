食物繊維のとりすぎは「老化」につながりかねないという（写真：takeuchi masato／PIXTA）排便をスムーズにしたり、有害なダイオキシンなどを体外に排出したりと、「デトックス効果」で注目されている食物繊維ですが、医学博士の白澤卓二氏によれば、じつは食物繊維のとりすぎは「老化」を早めてしまうこともあるそうです。そんな白澤氏が「真の健康と若さを保つ秘訣」として提唱する、「中身のある食事」とはどんなものなのでしょ