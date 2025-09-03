【ニューヨーク共同】連休明け2日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比1円32銭円安ドル高の1ドル＝148円32〜42銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1637〜47ドル、172円66〜76銭。米長期金利の上昇に伴い日米の金利差拡大が意識され、円売りドル買いが優勢となった。日本の政局不安も円売りにつながった。