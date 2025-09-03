世界で評価されたシェフの料理が、福岡で食べられるようになります。フランスのレストランで6年連続でミシュラン二つ星の評価を得た、福岡県糸島市出身のシェフが9月、福岡市に初めてフレンチレストランをオープンします。 フレンチレストラン「リュニック・ラボ」は、福岡市中央区のホテル・イルパラッツォの中に9月14日オープンします。扉を抜けると、真っ白な非日常を感じさせる空間が広がります。席はカウンタ&